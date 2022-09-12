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Происшествия12 сентября 2022 3:36

Круассаны, вафли и ноутбук украли из киоска в Барнауле

Воришек ищут
Герман Архаров
Вскрытый киоск. Фото: скриншот из группы "Инцидент Барнаул"

Вскрытый киоск. Фото: скриншот из группы "Инцидент Барнаул"

Стали известны подробности кражи из киоска в краевой столице. Оказалось, что добычей неизвестных стали рулеты, круассаны, вафли и ноутбук Acer. Об этом сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

Напомним, воришки вскрыли киоск у Старого базара в ночь на 11 сентября. Известно, что подозреваемым на вид от 16 до 25 лет. Первый был одет в черную кофту с капюшоном, черные штаны и белые кроссовки. На втором подозреваемом была черная жилетка, белая футболка, черные штаны, черные кроссовки и белая кепка.

Ранее мы писали, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.