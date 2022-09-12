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Происшествия12 сентября 2022 2:59

Более 700 тысяч рублей потеряла жительница Барнаула, пытаясь сохранить сбережения

Правоохранители возбудили уголовное дело
Герман Архаров
Также женщина оформила кредит

Также женщина оформила кредит

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мошенники выманили у жительницы Барнаула более 700 тысяч рублей. Подробнее об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что с ее счета кто-то пытается снять деньги. Чтобы сохранить их мошенник советовал как можно быстрее перевести сбережения на «безопасные» счета и оформить кредит.

– Женщина поступила так, как и сказал ей мошенник – оформила в нескольких банках кредиты и перевела всю сумму несколькими частями на несколько номеров, которые озвучил звонивший, - пояснили в ведомстве.

Когда горожанка поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Полицейские призывают жителей региона быть бдительными.