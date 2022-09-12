С похолодания и дождей начнется новая неделя в Алтайском крае

В Барнауле 12 сентября столбики термометров покажут +13…+15 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале новой рабочей недели в Алтайском крае будет прохладно. Днем в понедельник, 12 сентября, воздух прогреется только до +12…+17 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

Временами в регионе пройдут дожди, также возможны грозы. Ожидается северо-западный ветер, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, по югу и востоку местами до 25 м/с.

В Барнауле 12 сентября столбики термометров покажут +13…+15 градусов. Временами в краевой столице пройдет дождь. Будет дуть северо-западный ветер, 7-12 м/с, возможны порывы до 17 м/с.

Ранее мы писали, что совсем скоро в Алтайском каре потеплеет. Синоптик рассказала, когда ожидать настоящее бабье лето в регионе.