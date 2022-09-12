ЦИК представил предварительные итоги голосования в Барнауле

Появились предварительные итоги голосования по спискам в краевой столице Фото: Олег УКЛАДОВ

По предварительной информации, партия «Единая Россия» лидирует на выборах Барнаульской городской думы по спискам. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии о предварительных итогах голосования по единому округу.

Предварительные итоги голосования по спискам в краевой столице по состоянию на 23:11 11 сентября выгладят так: «Единая Россия» набирает 47,98%, затем следует КПРФ - 15,49%, далее - «Справедливая Россия - За правду» - 8,99%, «Новые люди» - 8,41%, ЛДПР - 8,3%, «Коммунистическая партия Коммунисты России» - 3,57%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 2,86%. Кроме того, 1,43% набирает Российская экологическая партия «Зеленые» и 0,51% «Родина».

Напомним, ранее мы писали, что 11 сентября глава Алтайского края Виктор Томенко посетил выборы и отдал свой голос за одного из кандидатов в депутаты Барнаульской городской думы.