В Барнауле автомобиль насмерть сбил церковного котика

Котик погиб в результате наезда автомобиля Фото: Анна СЕМИНА

На днях в Барнауле неизвестный автомобилист сбил церковного кота.

Трагический случай произошел у стен Покровского собора на улице Никитина.

– Около 11.00 напротив Покровского собора по ул.Никитина возле пешеходного перехода, где скоростной режим 20 км сбили нашего рыжего кота, - рассказала хозяйка кота Ирина ТГ-каналу «В курсе 22».

Очевидцы подтвердили, что водитель буквально пронесся, игнорируя все знаки. Возможно он даже не заметил, что сбил кота.

– Этот котик был не просто для нашего члена семьи. Он был и церковным котиком... Покровский собор скорбит, - добавляет Ирина.