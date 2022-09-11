Зебра Василий уже готовится встречать невесту Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Буквально со дня на день в барнаульском зоопарке появится вторая зебра.

Это будет невеста для зебры Василия. Как ранее сообщалось – это своеобразный подарок ему на прошедший день рождения. А доставляется он так поздно, потому что девочка еще маленькая – она родилась в этом году. Но вот она наконец-то отправилась в путь до Барнаула.

– Дорогие друзья! Делимся новостью: в пути к нам в зоопарк зебра Зузу и корова Хайленда Маруся. Думаю, наш Вася будет очень рад подружке, - говорит директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.

Разбавляет эту девичью компанию полярная волчица Альба. Всех животных приобрели в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Накануне самые долгожданные гости доехали до Уфы.