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Дом. Семья11 сентября 2022 2:37

В барнаульском зоопарке появится вторая зебра

Она уже в пути в «Лесную сказку»
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Зебра Василий уже готовится встречать невесту

Зебра Василий уже готовится встречать невесту

Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Буквально со дня на день в барнаульском зоопарке появится вторая зебра.

Это будет невеста для зебры Василия. Как ранее сообщалось – это своеобразный подарок ему на прошедший день рождения. А доставляется он так поздно, потому что девочка еще маленькая – она родилась в этом году. Но вот она наконец-то отправилась в путь до Барнаула.

– Дорогие друзья! Делимся новостью: в пути к нам в зоопарк зебра Зузу и корова Хайленда Маруся. Думаю, наш Вася будет очень рад подружке, - говорит директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.

Разбавляет эту девичью компанию полярная волчица Альба. Всех животных приобрели в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Накануне самые долгожданные гости доехали до Уфы.