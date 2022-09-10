В Барнауле пожарные спасли трех человек из горящей квартиры на Интернациональной

В тушении пожаров были задействованы 25 человек личного состава Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле произошел пожар на улице Интернациональная. Горела квартира на втором этаже в четырехэтажном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожарные ликвидировали возгорание. Его площадь составила 30 квадратов. Также пожарные спасли трех человек, которые находились в помещении.

- В тушении пожаров были задействованы 25 человек личного состава, 7 единиц техники, - пишет ведомство.

На данный момент причина пожара устанавливается.

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