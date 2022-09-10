В Барнауле полиция проверит законность размещения баннера в период выборов

Баннер обладает признаками предвыборной агитации Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полиция проверит законность размещения неизвестными лицами баннера в период выборов. Об этом сообщает Избирком Алтайского края.

- В комиссию поступила информация относительно материала подобного содержания. В ходе рассмотрения мы установили, что материал обладает признаками предвыборной агитации, однако изготовлен и распространяется неустановленными лицами с нарушениями требований избирательного законодательства, - говорит председатель Центральной районной ТИК г. Барнаула Виталий Васильевич Замаруев.

Центральная районная избирательная комиссия обратилась в полицию для проведения проверки. Если будут выявлены нарушения в агитационной деятельности, они будут устранены.

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