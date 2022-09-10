В Барнауле на Павловском тракте произошло ДТП с мотоциклистом

Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 10 сентября произошло ДТП с мотоциклистом. Его, по словам очевидцев, увезли на “скорой”. Об этом сообщают в группе “Инцидент Барнаул”.

- Около часа назад на Павловском тракте произошло ДТП с участием мотоциклиста. На место происшествия приезжала скорая помощь, - пишут в группе.

Ранее мы писали, что в Бийске произошло жуткое ДТП с участием трамвая и пешехода. Трамвай якобы отрезал ногу мужчине.

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