На Алтае в Катуни утонул турист из-за попытки сделать фотографию

Следователи проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 43-летний житель Новокузнецка утонул в Катуни. Тело нашли спасатели. Подробности гибели туриста рассказали в региональном Следственном комитете.

Известно, что мужчина вместе со своей супругой и друзьями отдыхали на туристической базе в Онгудайском районе. 6 сентября компания пошла гулять по берегу реки Катунь. Турист, делая фотографии, встал на высокий камень, поскользнулся и упал в реку. Он не справился с течением, мужчина ушел под воду. О случившемся очевидцы оперативно рассказали спасателям.

Напомним, что тело мужчины нашли только 8 сентября на правом берегу Катуни на расстоянии в 6 км от места ЧП. Тело доставили в районную больницу и направили на экспертизу.

- С целью проведения опознания в Республику Алтай прибыл брат погибшего мужчины, - пишет ведомство.

На данный момент следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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