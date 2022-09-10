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Общество10 сентября 2022 6:58

В Барнауле не выявили нарушения на избирательных участках, где убрали резервные ящики

Избирком Алтайского края объяснил, почему убирают пустые урны для голосования
Антонина Лышова
Пустые урны, чтобы они не мешали проходу людей.

Пустые урны, чтобы они не мешали проходу людей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на избирательных участках, где убрали пустые урны, не были выявлены нарушения. Избирком Алтайского края объяснил, почему убирают резервные ящики для голосования.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах начала распространяться информация, что на УИКах № 149, 150, 151 убрали урны. Как пояснили в комиссии, данная процедура проведена законно. На участках убрали опечатанные пустые ящики, чтобы они не мешали проходу людей.

В региональном Избиркоме отметили, что в Барнауле проходит многодневное голосование. Согласно законодательству, во время этой процедуры на участке используется один стационарный ящик, а в последний день - количество избирательных урн на участке выверяется по нормативу технологического оборудования для избирательных участков. В том случае, если для избирателей достаточно одного ящика, то остальные опломбированные можно убрать.

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