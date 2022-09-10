Пустые урны, чтобы они не мешали проходу людей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на избирательных участках, где убрали пустые урны, не были выявлены нарушения. Избирком Алтайского края объяснил, почему убирают резервные ящики для голосования.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах начала распространяться информация, что на УИКах № 149, 150, 151 убрали урны. Как пояснили в комиссии, данная процедура проведена законно. На участках убрали опечатанные пустые ящики, чтобы они не мешали проходу людей.

В региональном Избиркоме отметили, что в Барнауле проходит многодневное голосование. Согласно законодательству, во время этой процедуры на участке используется один стационарный ящик, а в последний день - количество избирательных урн на участке выверяется по нормативу технологического оборудования для избирательных участков. В том случае, если для избирателей достаточно одного ящика, то остальные опломбированные можно убрать.

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