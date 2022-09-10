Водителям следует быть внимательнее Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 10 сентября ограничили движение транспорта сразу на двух улицах - на Декоративной и Витебской. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

На улице Витебской движение будет ограничено до конца октября. В это время специалисты подключат теплосети к жилому дому по адресу: улица Советской армии, 75.

В микрорайоне Спутник на улице Декоративной проезд будет закрыт более трех месяцев - до 15 декабря. Речь идет об участке от Авиаторов до Калинина. В это время будет происходить подключение теплосетей строящейся школы. В связи с этим стоит обратить внимание на движение маршрута №144:

- Автобусы №144 при движении к аэропорту поедут так: Соловьиная – Малиновая – Малиновая 1-я – Авиаторов – Малиновая 2-я. В обратную сторону – без изменений, - уточняет пресс-служба.

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На участке появятся соответствующие знаки (подробнее)