Водителям следует быть внимательнее
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле с 10 сентября ограничили движение транспорта сразу на двух улицах - на Декоративной и Витебской. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
На улице Витебской движение будет ограничено до конца октября. В это время специалисты подключат теплосети к жилому дому по адресу: улица Советской армии, 75.
В микрорайоне Спутник на улице Декоративной проезд будет закрыт более трех месяцев - до 15 декабря. Речь идет об участке от Авиаторов до Калинина. В это время будет происходить подключение теплосетей строящейся школы. В связи с этим стоит обратить внимание на движение маршрута №144:
- Автобусы №144 при движении к аэропорту поедут так: Соловьиная – Малиновая – Малиновая 1-я – Авиаторов – Малиновая 2-я. В обратную сторону – без изменений, - уточняет пресс-служба.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Барнауле с 26 сентября ограничат стоянку транспорта рядом со сквером Медиков
На участке появятся соответствующие знаки (подробнее)