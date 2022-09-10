В краевой столице синоптики прогнозируют +20... +22 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 10 сентября будет теплая и ветреная погода. Подробный прогноз представили в региональном Гидрометцентре.

Так средняя температура днем составит +19... +24 градуса. Ветер ожидается южный, местами порывы могут достигать до 13 м/с.

В краевой столице синоптики прогнозируют +20... +22 градуса. Осадков также не ожидается. Ветер будет дуть южный, его скорость составит 3-8 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда сходить на выходных 10 и 11 сентября в Барнауле: премьеры спектаклей, фотоссесия с хаски и выставка экзотических животных

Рассказываем, куда сходить на выходных 10 и 11 сентября в Барнауле (подробнее)