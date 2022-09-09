Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 сентября 2022 15:17

В Бийске трамвай отрезал ногу человеку

В сети появились жуткие фото
Александра Сапожкова
Мужчина перебегал дорогу по путям в состоянии алкогольного опьянения

Мужчина перебегал дорогу по путям в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Олег УКЛАДОВ

В наукограде 9 сентября произошло жуткое ДТП с участием трамвая и пешехода. Об инциденте сообщается в паблике «Бийск 22».

По словам очевидцев, трамвай отрезал ногу мужчине.

- Ситуация у «Модного». Подробности выясняются, - написали в паблике.

На снимке видно, что действительно из-под трамвая торчит нога, а рядом с местом ДТП стоит «скорая». В комментариях пишут, что мужчина перебегал дорогу по путям в состоянии алкогольного опьянения. Он остался жив.