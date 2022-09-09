В Бийске трамвай отрезал ногу человеку

Мужчина перебегал дорогу по путям в состоянии алкогольного опьянения
Фото: Олег УКЛАДОВ
В наукограде 9 сентября произошло жуткое ДТП с участием трамвая и пешехода. Об инциденте сообщается в паблике «Бийск 22».
По словам очевидцев, трамвай отрезал ногу мужчине.
- Ситуация у «Модного». Подробности выясняются, - написали в паблике.
На снимке видно, что действительно из-под трамвая торчит нога, а рядом с местом ДТП стоит «скорая». В комментариях пишут, что мужчина перебегал дорогу по путям в состоянии алкогольного опьянения. Он остался жив.