Изверг из Барнаула изрубил в Южноуральске топором трех человек

Скриншот видео Первого областного информагентства www.1obl.ru

46-летний рецидивист Евгений Панфило из Барнаула в Южноуральске изрубил топором отца и мать двухлетнего ребенка, а также девушку. Подробности трагедии, сообщает Первое областное информагентство.

Кровавая расправа произошла в 2021 году. Евгений Панфило, который большую часть жизни провел за колючей проволокой, познакомился с девушкой, и уже через пару часов сидел в гостях своей новоиспеченной знакомой. Там же находилась пара с ребенком. Компания выпивала, и во время застолья отец малыша неудачно высказался в сторону Евгения. Оскорбление задело за живое. Тогда рецидивист сначала уложил мужчину спать, а затем зверски убил его, а также ту девушку, что привела его в дом.

- Третьей оказалась мама ребенка. Действуя, словно палач, он стал наносить женщине удары топором. А затем и ножом. Поняв, что жертва не дышит, изверг уложил тела в кровать к ребенку. Извинился перед малышом и покинул место расправы, - пишет информагентство.

Мать ребенка, к счастью, выжила. В зале суда Евгений не промолвил ни слова. Теперь он будет находиться за решеткой до конца жизни.