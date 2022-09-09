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Политика9 сентября 2022 10:31

Кандидат в депутаты в Барнауле пожаловался на нарушения во время выборов

Была проведена проверка
Александра Сапожкова
По данным избиркома района, была допущена техническая ошибка

По данным избиркома района, была допущена техническая ошибка

Фото: Олег УКЛАДОВ

В участковую избирательную комиссию (УИК) № 82 Барнаула поступило обращение от одного из кандидатов в депутаты гордумы о нарушении при голосовании вне помещения. Избирком Индустриального района с председателем УИК провели проверку, нарушений не выявлено, сообщает Избирком Индустриального района.

Ранее в телеграм-каналах прошла информация, что при голосовании вне помещения (на дому) проголосовали и те, кто в заверенном списке не значился. По данным избиркома района, была допущена техническая ошибка. Данные о двух избирателях, пожелавших проголосовать на дому, не внесли в реестр, но сведения о них в этот документ были внесены еще 6 сентября.

После голосования представители УИК составили акт и оформили все необходимые документы. Бюллетени были выданы только избирателям, зарегистрированным в реестре.