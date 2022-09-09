Яна Рудковская раскрыла свой настоящий возраст, показав справку из барнаульской школы

Яна Рудковская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продюсер Яна Рудковская, устав от обвинений во лжи по поводу своего возраста, предъявила документы, подтверждающие, что ей на самом деле нет 50 лет.

В своем телеграм-канале жена фигуриста Евгения Плющенко выложила видео и фото, на которых показала свидетельство о рождении, студенческий билет Алтайского медуниверситета и справку из школы № 55 Барнаула.

В свидетельстве указано, что она родилась 2 января 1975 года в Казахстане. В справке – что она окончила школу в 1992 году с серебряной медалью. А в билете написано, что Рудковская поступила на лечебный факультет вуза в 1992 году. Тем самым продюсер подтвердила, что ей 47 лет.

Отметим, что ранее Рудковскую неоднократно обвиняли в том, что она занижает свой возраст. Так, недавно блогер и телеведущая Милана Тюльпанова заявила, что Яне на самом деле больше 50 лет. В ответ на это заявление Рудковская и опубликовала документы.