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Общество9 сентября 2022 8:53

После массовой гибели пчел на Алтае возбудили 19 дел

Специалисты установили факты применения пестицидов с нарушением регламента
Александра Сапожкова
Массовая гибель пчел на Алтае 2022

Массовая гибель пчел на Алтае 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайское управление Россельхознадзора возбудило 19 административных дел после массовой гибели пчел. Специалисты выезжали с проверками в 16 районов края.

- С начала сезона проведено более 60 мероприятий по установлению причин гибели. В том числе выездные внеплановые проверки были в Петропавловском, Усть-Калманском, Тальменском, Ребрихинском районах, - сообщили в ведомстве.

Специалисты установили факты применения пестицидов с нарушением регламента. Самое распространенное нарушение - несвоевременное оповещение об обработках полей, отсутствие информация о границах земельных участков, о способах проведения работ, о наименовании пестицидов и агрохимикатов и классах их опасности.

- Стоит отметить, что не только аграрии допускают нарушения. В Первомайском районе, пчеловод, не смотря на письменное уведомление о предстоящих обработках полей, не предпринял мер по изоляции пасеки, – отметили в ведомстве.

Организациям, допустившим нарушения, объявлено 26 предостережений.