Бийск 9 сентября снова окутал смог

Смог в Бийске 9 сентяяря 2022 Фото: газеты «Бийский рабочий»

Утром 9 сентября Бийск окутала пелена дыма. Смог наблюдали практически во всех уголках города, пишет «Бийский рабочий».

Как отмечает издание, помимо тлеющего лесного массива на промзоне, гарь в город могли принести вспыхивающий периодами полигон ТБО и островные пожары.

- Уже несколько дней пожарные заливают тлеющий и периодически воспламеняющийся полигон ТБО. Кроме того, продолжается тление на промзоне, которое завершится, скорее всего, только после проливного дождя, - пишет «БР».

Ранее сообщалось, что неподалеку от Сибприбормаша 7 сентября произошло возгорание сухой растительности, и сейчас то и дело появляются и затухают новые очаги возгорания.