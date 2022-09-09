На осенней ярмарке в Барнауле картошку будут продавать по 18 рублей

Этой осенью планируется провести в Барнауле не менее девяти ярмарок Фото: Олег УКЛАДОВ

10 сентября в Барнауле пройдет первая в этом сезоне осенняя продовольственная ярмарка. Торговые площадки будут работать с 10 до 14 часов в каждом районе.

Как сообщили в горадминистрации, алтайские товаропроизводители выставят на продажу сезонные овощи (морковь, картофель, свеклу, лук), мясо, фрукты, колбасные изделия, растительное масло, выпечку. Цены будут приемлемыми. Отмечается, что в частности стартовая стоимость картофеля по сравнению с прошлым годом снизилась с 22 до 18 рублей за килограмм.

Площадки развернут на:

- пр. Ленина, 71 и 152;

- на ул. 50 лет СССР, 51а;

- на пл. Народная;

- на ул. Чайковского, 21а

- на пр. Красноармейский, 36.

Этой осенью планируется провести в Барнауле не менее девяти ярмарок.