Выборы 2022 в Барнауле проходят 9-11 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Члены Общественной палаты Барнаула и Совета женщин при главе города 9 сентября посетили избирательные участки города. Они смотрят, как идет процедура выборов и насколько она прозрачна, сообщили в горадминистрации.

Напомним, выборы депутатов Барнаульской гордумы восьмого созыва проходят 9, 10 и 11 сентября. В городе работает 259 избирательных участков. Общественники в частности побывали в гимназии №45 и лицее №122.

- Наша задача – посмотреть легитимность выборов: как обустроены кабинки для голосования, нет ли замечаний у наблюдателей. На всех избирательных участках в этом году установлены средства видеофиксации, все УИК обеспечены сейфами для хранения бюллетеней, – отметил зампредседателя Общественной палаты Петр Фризен.

Пока никаких нарушений общественники не увидели.