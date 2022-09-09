На Алтае горе-угонщик украл КАМАЗ с гречкой и угодил в курьезное ДТП

Сгоревший КАМАЗ Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Белокурихе с территории фермерского хозяйства угнали КАМАЗ с гречкой. Полиция задержала подозреваемого - ранее судимого молодого человека, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина рассказал, что хотел уехать в село Новотырышкино к знакомым и искал для этого транспорт. Он зашел в хозяйство, увидел КАМАЗ, завел его и поехал. Но так как опыта управления такой техникой не было, на дороге он случайно нажал на рычаг, кузов поднялся, машину стащило на обочину, гречка высыпалась, а автомобиль заглох.

- После попыток завести машину она загорелась. А горе-угонщик решил сбежать через поле. Полицию и МЧС вызвали очевидцы, - сообщили в ГУ МВД. .

Мужчина признался, что до этого он попытался угнать еще два автомобиля, принадлежащие его отчиму и соседу-пенсионеру, но не смог их завести. Сейчас возбуждено два уголовных дела по статьям «Угон» и «Покушение на угон». Ранее подозреваемый был осужден за управление в состоянии опьянения.