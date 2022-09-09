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Происшествия9 сентября 2022 6:09

В Барнауле парень в черном сорвал с 70-летнего пенсионера золотую цепь с крестиком

Пожилой мужчина сидел на лавочке
Александра Сапожкова
В полиции по факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж»

В полиции по факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула 1952 года рождения обратился в полицию с заявлением о том, что на аллее неизвестный сорвал с него золотую цепь с крестиком стоимостью 30 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по краю, днем пожилой мужчина сидел на лавочке. В этот момент мимо проходил неизвестный парень, одетый во все черное, и сорвал цепочку.

Подозреваемого задержали, им оказался 26-летний молодой человек, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

- Он заложил украшение в ломбард за 30 тысяч рублей, из них три тысячи потратил на свои нужды, - отметили в полиции.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».