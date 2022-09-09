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Общество9 сентября 2022 5:41

Движение по четырем полосам открыли на алтайском участке Чуйского тракта

Таким образом пропускную способность отрезка дороги увеличили втрое
Александра Сапожкова
Четырехполосный участок Чуйского тракта

Четырехполосный участок Чуйского тракта

Фото: УПРДОР «Алтай»

На Чуйском тракте открыли движение по четырем полосам от Новоалтайска в сторону Бийска. Об этом сообщает управление федеральных автодорог «Алтай».

Капремонт участка в Первомайском районе (212 – 216 км) начали в мае 2021 года. Объект начинается от развязки у Новоалтайска, проходит вдоль поселка Новый и выходит к четырехполосному участку, открытому в мае.

Покрытие выполнили из асфальта, его площадь составила 85 тыс. "квадратов", ширина – 14 метров: по 7 метров в каждом направлении. Между ними - полоса безопасности с ограждением, что исключает встречные столкновения.

- Таким образом, пропускную способность одного из самых загруженных отрезков тракта увеличили втрое, - отметили в управлении.