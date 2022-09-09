Более жесткую статью вменили главе федерации бокса Алтайского края Армену Тонояну

8 сентября краевой суд рассмотрел апелляцию, но оставил решение без изменения Фото: Олег УКЛАДОВ

Главе федерации бокса Алтайского края Армену Тонояну ужесточили статью, которую ему вменяют, и оставили его на период следствия в СИЗО. Об этом сообщает «Банкфакс».

Изначально Тононяна обвиняли в посредничестве во взяточничестве. Однако сейчас в судебной картотеке указано, что он проходит по статье о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, по которой максимальное наказание - 15 лет лишения свободы.

Глава федерации находится под стражей с 29 июня этого года. 19 августа ему продлили срок содержания, однако адвокаты на это подали жалобу. 8 сентября краевой суд рассмотрел апелляцию, но оставил решение без изменения.

Напомним, задержание Тонояна связывали с уголовным делом экс-депутата Барнаульской гордумы, зампредседателя правления региональной федерации бокса Ивана Куца, которому инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Преступление, в котором подозревают Куца, по версии следствия, было связано с мнимой поставкой оборудования в котельные Первомайского района. По данным Следкома, деньги администрация заплатила, а отгрузки оборудования не произошло.