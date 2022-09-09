Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2022 2:09

Новые очаги возгорания появляются вблизи бийского оборонного предприятия

7 сентября произошло возгорание сухой растительности
Александра Сапожкова
Из-за чего произошло возгорание, не известно

Из-за чего произошло возгорание, не известно

Фото: газеты «Бийский рабочий»

Неподалеку от Сибприбормаша, где 7 сентября произошел пожар, то и дело появляются и затухают новые очаги возгорания. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Напомним, 7 сентября вблизи оборонного предприятия загорелась сухая растительность. Переход в верховой пожар удалось не допустить, но деревья все же пострадали. Многие из них до сих пор тлеют изнутри. Те деревья, которые уже не спасти, специалисты лесного хозяйства будут удалять.

Из-за чего произошло возгорание, не известно, но специалисты Леспромэкспорта допускают вероятность того, что очагом стала стихийная свалка, которую организовали садоводы.

- Одна из свалок все еще периодами воспламеняется из-за ветра, а из-за того, что там много пластика, есть вероятность возникновения пожара, - отмечает издание.