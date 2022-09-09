Новые очаги возгорания появляются вблизи бийского оборонного предприятия

Из-за чего произошло возгорание, не известно Фото: газеты «Бийский рабочий»

Неподалеку от Сибприбормаша, где 7 сентября произошел пожар, то и дело появляются и затухают новые очаги возгорания. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Напомним, 7 сентября вблизи оборонного предприятия загорелась сухая растительность. Переход в верховой пожар удалось не допустить, но деревья все же пострадали. Многие из них до сих пор тлеют изнутри. Те деревья, которые уже не спасти, специалисты лесного хозяйства будут удалять.

Из-за чего произошло возгорание, не известно, но специалисты Леспромэкспорта допускают вероятность того, что очагом стала стихийная свалка, которую организовали садоводы.

- Одна из свалок все еще периодами воспламеняется из-за ветра, а из-за того, что там много пластика, есть вероятность возникновения пожара, - отмечает издание.