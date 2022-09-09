В Алтайском крае на одного марала хозяйствам выделят 2200 рублей

При этом мараловоды попросили расширить перечень, на что можно тратить эти средства Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель комитета по аграрной политике Алтайского Заксобрания Сергей Серов сообщил, что финансовая поддержка мараловодческих хозяйств возрастет. В частности, она будет оказана хозяйствам Алтайского района.

Как передает «Катунь 24», в этом году на содержание каждого животного выделили 1100 рублей из краевого бюджета. Район получил 12 млн, так как имеет самое большое поголовье в регионе. На 23 год бюджет формировать будем с учетом увеличения поддержки до 2200 рублей.

При этом мараловоды попросили расширить перечень, на что можно тратить эти средства. Сергей Серов пообещал рассмотреть этот вопрос.