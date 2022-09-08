На Алтае уже два месяца ищут без вести пропавшую женщину в ярком платке

Пропавшей на вид 50-55 лет, у нее темные волосы, среднее телосложение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай в Кош-Агачском районе ищут женщину. Она без вести пропала 3 июля, сообщает ГУ МВД России по региону.

Известно, что женщина ушла с животноводческой стоянки, расположенной в урочище «Кургак» Кокоринского сельского поселения. После ее никто не видел. Уточняется, что пропавшей на вид 50-55 лет, у нее темные волосы, среднее телосложение. В день исчезновения на ней были надеты коричневый свитер, темные брюки и яркий платок, белая обувь.

Имеющуюся информацию о местонахождении женщины можно сообщить по телефонам: 8(38842) 22-1-44, 8-38822-9-23-28, 102 или в ближайшее отделение полиции.

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