Эколог объяснил, почему весь Бийск окутало дымкой из-за пожара в промзоне

Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

В Бийске 7 сентября произошел пожар в промышленной зоне города. Жители стали жаловаться, что весь наукоград окутало дымом. Эколог объяснил «Бийскому рабочему» с чем это связано.

По словам эксперта, у этой дымке есть сразу несколько причин: соединение жилой и промышленной зоны, вырубленные деревья в промзоне, на месте которых образуются «коридоры» для дыма, а также переменчивая роза ветров.

- По розе ветров и по этим вырубленным «коридорам» воздух с промзоны идет на город. Здесь его «тормозят» многоэтажки, а затем от доходит до нашей горы Витамина и не всегда преодолевает ее, так и оседая в долине вдоль реки, по которой и вытянут город, - говорит эксперт.

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