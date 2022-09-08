Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 7:07

В Барнауле до 10 сентября ограничено движение транспорта по улице Симферопольской

Это необходимо для проведения ремонтных работ
Антонина Лышова
Водителя просят с пониманием отнестись к ситуации

Водителя просят с пониманием отнестись к ситуации

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле до 20:00 10 сентября продлили ограничение проезда по улице Симферопольской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Ограничение проезда от здания №2а по улице Симферопольской до здания №1б по улице Краснодарской продлено в Барнауле до 10 сентября, - пишет пресс-служба.

Сроки продлены из-за дополнительных работ по демонтажу электроопоры и ограждения. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации. Ранее мы писали, что для барнаульцев с 26 сентября ограничат стоянку личного транспорта рядом со сквером Медиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле с 26 сентября ограничат стоянку транспорта рядом со сквером Медиков

На участке появятся соответствующие знаки (подробнее)