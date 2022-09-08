В Барнауле с 26 сентября ограничат стоянку транспорта рядом со сквером Медиков

Сквер находится на пересечение улицы Чкалова и проспекта Ленина Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с 26 сентября ограничат остановку и стоянку транспорта рядом со сквером Медиков. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. Напомним, что сквер находится на пересечение улицы Чкалова и проспекта Ленина.

Соответствующие запрещающие знаки установят по четной стороне Чкалова: от здания по проспекту Ленина, 40 (корпус 2) до проспекта Ленина, то есть на участке, примыкающем к скверу.

Отметим, что водителей просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков. Ранее мы писали, что в Алтайском крае перекроют дороги из-за военных колонн 9 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае из-за военных колонн 9 сентября перекроют две дороги

Движение будет ограничено для всех видов транспорта (подробнее)