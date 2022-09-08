Жители Алтайского края стали в три раза чаще обращаться в поликлиники из-за ковида

Фиксируется более 2 200 обращений в сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края в три раза чаще стали обращаться в поликлиники на фоне заболеваемости коронавирусом. Об этом “ТАСС” рассказал глава региона Виктор Томенко.

Рост заболеваемости в крае начался в конце июля. В основном циркулируют более заразный штамм “омикрон”, который переносится в более легкой форме.

- Поэтому основная нагрузка ложится на поликлиническое звено здравоохранения. Обращаемость в поликлиники по сравнению с концом июля выросла в 3 раза - более 2 200 обращений в сутки, - сказал Виктор Томенко.

По словам губернатора, ситуация с ковидом в регионе нестабильная. На данный момент работает 8 госпиталей, в которых 611 коек. При необходимости будет развернут дополнительный коечный фонд.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае не планируют ужесточать ковидные ограничения и вводить тотальный масочный режим.

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