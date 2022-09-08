Фермерские продукты становятся ближе: РСХБ провел более 1 000 «Вкусных пятниц», 40 из них на Алтае

Проект «Вкусные пятницы», запущенный Россельхозбанком с помощью цифровой платформы Своё Родное, предоставляет возможность приобрести вкусную фермерскую продукцию не выходя из офиса напрямую у производителя. Проект становится все более популярным: с апреля 2022 года было организовано более тысячи мероприятий в 60 регионах России.

Популярность «Вкусных пятниц» в Алтайском крае и Республике Алтай тоже набирает обороты. Многие клиенты с готовностью отзываются на предложение организовать дегустацию, мини-ярмарку и представить свою продукцию, рассказать, как и из чего делаются продукты. С апреля этого года, когда был запущен проект, в нем приняли участие 40 алтайских товаропроизводителей, которые смогли реализовать более 1 тонны рыбной продукции, 1,5 тонны мясных деликатесов, свыше 1,5 тонн сыров масла и молочной продукции, около 400 кг хлебобулочных и кондитерских изделий, 1 тысячу яиц и свыше 400 литров различных напитков и других продуктов питания на общую сумму порядка 2 млн рублей.

Цель проекта «Вкусная пятница» - поддержка российских фермеров и продвижение здорового образа жизни, связанного с потреблением качественной и натуральной продукции. Пилотный запуск проекта прошел в офисах Россельхозбанка: фермеры, представленные на цифровой платформе Своё Родное, смогли представить широкий ассортимент своих товаров – сыры, хлеб, мясную продукцию, молоко, рыбу и многое другое.

Летом проект вышел за рамки банка: «Вкусные пятницы» стали проводиться на площадках корпоративных клиентов РСХБ и в крупных значимых госучреждениях.

Стать участником «Вкусных пятниц» может любой фермер: нужно просто подать заявку на платформе Своё Родное. Принять участие в мероприятии могут также государственные организации и корпоративные клиенты РСХБ, которые хотят принять производителей фермерской продукции на территории своих предприятий. Для этого нужно сообщить банку время и место проведения «Вкусной пятницы». Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, Россельхозбанк берёт на себя. Требование к компаниям одно: на площадке должен быть обеспечен высокий поток людей.

Особенность проекта - современный формат городского праздника, где покупатели могут напрямую пообщаться с представителями фермерских хозяйств, узнать об особенностях производства и выбрать одного или нескольких производителей еды, у которых можно будет заказывать натуральные продукты на постоянной основе. Каждый посетитель «Вкусных пятниц» может продегустировать продукцию перед покупкой, чтобы определиться с выбором. Кроме того, приложение Своё Родное дает возможность пользователям делать предзаказы с бесплатной доставкой на площадку проведения мероприятия, что удобно и выгодно и покупателю, и фермеру.

«Если бы «Вкусных пятниц» не было, их бы стоило придумать. Проект набирает популярность и всего за несколько месяцев стал известным и обсуждаемым. На сегодняшний день в мероприятиях приняло участие 1,5 тысячи фермеров и почти 50 тысяч покупателей. Слияние цифровых и офлайн-каналов коммуникации и продаж, примером которого является наш проект, - необходимое условие для продвижения фермерской продукции на массмаркет и поддержки малого агробизнеса. Мы ожидаем дальнейшего роста числа участников: фермеров и покупателей, а также компаний и госучреждений, на чьих площадках смогут проходить «Вкусные пятницы». Приобретение продуктов по пятницам у фермеров может стать новой привычкой российских потребителей», – прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

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