В Алтайском крае из-за военных колонн 9 сентября перекроют две дороги

В Госавтоинспекции водителей просят заранее продумывать маршрут движения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 9 сентября ограничат движение для всех видов транспорта на двух участках дорог. Это связано с движением военных колонн, предупреждает Госавтоинспекция.

С 8:00 до 9:00 будет закрыто движение на автодороге «н.п. Налобиха – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Полковниково». С 9:00 до 9:50 ограничат движение на участке «граница Кытмановского района – н.п. Полковниково».

В Госавтоинспекции водителей просят быть внимательнее, а также заранее продумывать маршрут движения на данных участках. Ранее мы писали, что в Барнауле открыли движение на пересечении улицы Димитрова и переулка Ядринцева.

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