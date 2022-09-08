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Общество8 сентября 2022 2:51

В Барнауле возобновлено движение транспорта на пересечении Димитрова и Ядринцева

На участке завершены ремонтные работы
Антонина Лышова
Участок был закрыт для движения из-за ремонта водопроводной сети

Участок был закрыт для движения из-за ремонта водопроводной сети

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле раньше срока возобновили движение транспорта на пересечении улицы Димитрова и переулка Ядринцева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Движение на данном участке открыто, - пишет пресс-служба.

Напомним, что перекресток был закрыт для движения из-за ремонта водопроводной сети в районе дома №130 по улице Димитрова. Ранее мы писали, что в Бийске улицу Матросова перекроют на месяц.

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