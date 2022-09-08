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Происшествия8 сентября 2022 1:46

На барнаульском перекрестке у трамвая на ходу оторвался токоприемник

ЧП произошло на пересечении улицы Советской армии и проспекта Коммунаров
Антонина Лышова
Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"

Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на оживленном перекрестке у трамвая отвалился штанговый токоприемник. Об этом рассказали очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”.

- На пересечении Советской Армии и Коммунаров прямо на ходу у трамвая отвалился штанговый токоприемник, - пишут в группе.

Ранее мы писали, что на алтайском трассе “Ребриха - Павловск” из лесовоза во время движения бревно выпало на дорогу. Как уточняют очевидцы, бревна якобы не были закреплены.

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