Барнаулец едва не зарезал преградившего ему вход в дом мужчину

Суд вынес приговор Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили местного 43-летнего жителя, который напал на горожанина с ножом. Медики вовремя оказали помощь потерпевшему, благодаря чему тот выжил, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

По информации следователей, в феврале этого года пьяный осужденный попытался зайти в подъезд, чтобы пройти в одну из квартир. Вышедший из дома мужчина преградил ему путь и не позволил зайти.

- Злоумышленник, недовольный поведением мужчины, вступил с ним в словесный конфликт, после чего нанес ему не менее семь ножевых ранений в грудную клетку и живот, - отметили следователи.

Потерпевшего спасло то, что он был в плотной куртке, и ему удалось выбить нож из рук оппонента.

Во время следствия мужчина признал вину частично и добавил, что не хотел убивать незнакомца. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.