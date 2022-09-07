Барнаульского юриста будут судить за фальсификацию доказательств по делу

Дело передали в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле будут судить 33-летнего юриста, который обвиняется в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Как сообщили в пресс-службе следственного управления по Алтайскому краю, он так и не признал свою вину.

В феврале 2021 года, как пишет следком, одна компания по ошибке перевела юридическому агентству, которое возглавлял обвиняемый, 240 тысяч рублей. Когда ошибку нашли, мужчину попросили вернуть деньги, но он отказал.

- Спустя непродолжительное время, право требования денежных средств было продано другому ООО, которое, в свою очередь, обратилось в Арбитражный суд с иском к юридическому агентству о взыскании суммы неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, - отметили в СК.

Однако юрист вновь отказал и предоставил в суд фальсифицированный договор об оказании юруслуг и акты выполненных работ с поддельными подписями и печатями. Суд выявил признаки подделки.

Свою вину мужчина так и не признал. Уголовное дело передали в суд.