В Бийске оцепили территорию оборонного завода, возле которого горит лес

На заводе объявили эвакуацию, гудят сирены Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске оцепили территорию оборонного завода, люди с автоматами не дают производить съемку на месте ЧП. Официальных комментариев пока нет, но ранее сообщалось о пожаре в лесу рядом. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

- Ранее стало известно, что рядом с оборонным комплексом горит трава. Однако по городу активно распространяется информация, что пожар перешел на территорию Бийского олеумного завода. Сначала появились слухи, что горят склады БОЗ. По сути, это был бы повод для паники, учитывая, что продукция завода – порох и тротил, - пишет издание.

На заводе объявили эвакуацию, гудят сирены. Официальных комментариев по поводу пожара пока нет, но администрация Бийска утверждает, что никакого взрыва не было, на месте работают пожарные. Также корреспонденты сообщают о том, что дым усиливается.