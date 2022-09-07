Пчелы и 10-килограммовые рога: какие необычные посылки отправляли жители Алтайского края

Самые большие посылки были весом 500 кг Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше миллиона мелких посылок и крупных грузов отправили жители Алтайского края за восемь месяцев этого года. О самых необычных посылках рассказали в «Почте России», сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Житель Угловского района отправил в Ростов-на-Дону пчел. Насекомых посетили в специальный воздухопроницаемый контейнер. Пчелиная матка и девять рабочих пчел отправились в посылке с лентой «Осторожно, насекомые. Не переворачивать, на солнце не держать». Для отправки обязательно иметь ветеринарное свидетельство.

Также из Новоалтайска отправляли рога весом 10 кг, доску для сапсерфинга, мебель, автозапчасти, мототехнику. Самые большие посылки были весом 500 кг.