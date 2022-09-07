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Политика7 сентября 2022 8:38

На Алтае на одном из избирательных участков закрыли «семейный подряд»

Главой участковой комиссии оказалась теща одного из кандидатов
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Выборы в Алтайском крае

Выборы в Алтайском крае

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Павловском районе Алтайского края на участковой избирательной комиссии №1243 пришлось сменить председателя. Женщина приходилась тещей одному из кандидатов, поэтому ей пришлось добровольно покинуть пост, сообщает «Толк» со ссылкой на свои источники.

Бывшая глава комиссии одному из кандидатов приходилась тещей, а другому – супругой. Об этом рассказал один из их соперников. Он считает, что ситуация нарушает закон. В итоге женщине пришлось добровольно сложить свои полномочия.

Напомним, в этом году в Алтайском крае проходит масштабная муниципальная кампания. В регионе обновят депутатский состав всех крупных городов.