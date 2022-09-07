На Алтае на одном из избирательных участков закрыли «семейный подряд»

Выборы в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Павловском районе Алтайского края на участковой избирательной комиссии №1243 пришлось сменить председателя. Женщина приходилась тещей одному из кандидатов, поэтому ей пришлось добровольно покинуть пост, сообщает «Толк» со ссылкой на свои источники.

Бывшая глава комиссии одному из кандидатов приходилась тещей, а другому – супругой. Об этом рассказал один из их соперников. Он считает, что ситуация нарушает закон. В итоге женщине пришлось добровольно сложить свои полномочия.

Напомним, в этом году в Алтайском крае проходит масштабная муниципальная кампания. В регионе обновят депутатский состав всех крупных городов.