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Общество7 сентября 2022 8:01

Глава Барнаула провел совещание на месте нового здания поликлиники №14

Медучреждение обещает стать крупнейшей в регионе
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: Михаил Полубедов, Вечерний Барнаул

Фото: Михаил Полубедов, Вечерний Барнаул

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание у нового здания поликлиники №14. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, здание строят по улице Лазурная, 46.

Строительство нового здания должны закончить в следующем году, к этому времени к ней прикрепят почти 130 тыс. горожан.

Главврач поликлиники Дмитрий Денисов отметил, что ежедневно поликлиника будет обслуживать порядка 900 пациентов.

На совещании подняли вопрос о том, как люди будут добираться до нового корпуса. Так, мэр пообещал дополнительно рассмотреть возможность продления автобусного маршрута №10.

- Этот маршрут обеспечит доставку жителей с улиц Ускова, Солнечной Поляны и, что очень важно, маршрут относится к регулируемым, он позволяет воспользоваться жителям льготными проездными билетами, - подчеркнул Вячеслав Франк.