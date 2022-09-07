Снег в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в начале октября ожидают первый снег и минусовую температуру днем. Согласно прогнозу погоды, холод наступит в первых числах.

По данным синоптиков портала Gismeteo, с 6 октября в Алтайском крае начнет идти снег. Днем температура воздуха будет опускаться до -2 градусов, ночью – до -5.

К слову, баловать теплой погодой больше осень не будет. В среду, 7 сентября, ожидается до +33 градусов, а затем начнется похолодание. Уже на следующей неделе температура не поднимется выше +7 градусов.