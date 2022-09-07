Призывавшего к терактам экстремиста задержали в Бийске

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске задержали экстремиста, который призывал к терактам против русских. 36-летний безработный мужчина писал враждебные тексты, сообщили в управлении ФСБ по Алтайскому краю.

Мужчина высказался против граждан России в кругу своих близких и рассказывал о намерениях совершить «акт силового воздействия в местах массового пребывания людей». Кроме того, он придерживался позиций запрещенных в России националистических организаций, делился в мессенджерах и соцсетях информаций антироссийской направленности, распространял фейки, которые создают иностранные спецслужбы.

В компьютере мужчины нашли материалы с националистическими лозунгами и призывами к насилию. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, он уже признался и отпущен под подписку о невыезде.