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Общество7 сентября 2022 6:14

Призывавшего к терактам экстремиста задержали в Бийске

Он выступал против граждан России
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
В отношении мужчины возбудили уголовное дело

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске задержали экстремиста, который призывал к терактам против русских. 36-летний безработный мужчина писал враждебные тексты, сообщили в управлении ФСБ по Алтайскому краю.

Мужчина высказался против граждан России в кругу своих близких и рассказывал о намерениях совершить «акт силового воздействия в местах массового пребывания людей». Кроме того, он придерживался позиций запрещенных в России националистических организаций, делился в мессенджерах и соцсетях информаций антироссийской направленности, распространял фейки, которые создают иностранные спецслужбы.

В компьютере мужчины нашли материалы с националистическими лозунгами и призывами к насилию. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, он уже признался и отпущен под подписку о невыезде.