В алтайском селе мужчина угнал трактор и повредил заготовленное на зиму сено

По факту угона трактора возбудили дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Солонешенском районе Алтайского края оперативно раскрыли угон трактора. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, задержанный уже признался в содеянном.

39-летний житель села Березовка обратился в полицию и сообщил об угоне транспорта - трактора Л-702М. Он стоял в домике для хранения сена.

Полицейским удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель. Он написал явку с повинной. Кроме того, он не только угнал трактор, но еще и повредил почти 20 тюков сена - они были утромбованы к зиме. После угона подозреваемый оставил трактор неподалеку.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), - добавили в главке.