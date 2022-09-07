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Происшествия7 сентября 2022 2:42

Собака напала на школьника во время урока физкультуры в Рубцовске

У мальчика остались царапины
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
У мальчика остались царапины

У мальчика остались царапины

Фото: Анна Перевощикова

Во вторник, 6 сентября, на ребенка в Рубцовске напала собака. Как пишет “Банкфакс”, нападение произошло во время урока физкультуры.

Все случилось на территории лицея №7. Пятиклассники занимались на школьном стадионе, когда 11-летнего мальчика укусил пес. Представители школы не смогли сказать, бродячий он был или на самовыгуле.

В итоге у ребенка остались две царапины на руке и ноге. Ему оказали необходимую медпомощь.

Школа оповестила о происшествии администрацию города, чтобы возле школы отловили собак. В учреждении добавили, что ранее подобных инцидентов в лицее не было.

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