В Алтайском крае оказалось больше женщин, чем мужчин

Стали известны результаты переписи населения. Фото: Алтайкрайстат

Стали известны результаты Всероссийской переписи населения. Как оказалось, женщин в Алтайском крае больше, чем мужчин.

Всего в крае проживают 2163693 человека. Такие данные были на октябрь прошлого года, когда проходило исследование. В регионе 1174154 женщины и 989539 мужчин. В процентном соотношении это 54,3% к 45,7%.

Большинство жителей края приходится на города - 1257795, а в селах проживают меньше миллиона.

Самым густонаселенным пунктом Алтайского края является Барнаул. Здесь живут 630877 человек. После него идет Бийск - 191963 человека, а затем Рубцовск - 126834 человека.