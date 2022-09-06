Барнаульский гид, пострадавший на Камчатке, госпитализирован с обморожением

Эвакуированные с Ключевской Сопки. Фото: КГКУ "ЦОД"

Гид из Барнаула Иван Алабугин, пострадавший во время подъема на Ключевской вулкан на Камчатке, госпитализирован в больницу Петропавловск-Камчатского.

– Министерство здравоохранения Камчатского края сообщает: вечером 6 сентября вертолет Центра медицины катастроф доставил в Петропавловск-Камчатский, двух человек, эвакуированных с Ключевского вулкана, - рассказывают в ведомстве.

Среди них гид Иван Алабугин и одна туристка. Их доставили в приемный покой краевой больницы им. Лукашевского, но девушка от медпомощи отказалась. У барнаульца диагностировали обморожения 1-2 степени пальцев обоих кистей и обоих стоп, левой щеки. Его госпитализировали в хирургическое отделение.

Еще один турист – житель поселка Ключи – остался в данном населенном пункте. Ему помощь медиков не потребовалась.

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