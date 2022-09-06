В Барнауле мать заказала похищение собственного ребенка

Момент похищения. Скриншот страницы vk.com/incident22

5 сентября в Барнауле средь бела дня пытались похитить маленького мальчика. Инцидент произошел в районе Речного вокзала.

– Вчера днем на улице Приречная, около дома 2а, на глазах у многочисленных свидетелей трое мужчин пытались похитить восьмилетнего мальчика, - рассказал участник паблика «Инцидент Барнаул» Владимир.

По его словам, заказчиком могла выступать мать мальчика. Правда, похитить сына ей не удалось – бдительные горожане перекрыли проезд машине, в которую посадили ребенка.

Исполнителей задержали и доставили в полицию. Предварительно там выяснилось, что мальчик в настоящее время проживает с родным отцом, а мать его от него отказалась.

– Отец написал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении указанных лиц, однако опасается, что дело могут «замять». В настоящее время органами полиции проводится проверка, - добавил информатор.