В полиции появились предварительные данные по массовому ДТП в Барнауле

Место происшествия. Скриншот страницы vk.com/incident22

В Госавтоинспекции Барнаула появились предварительные данные по массовому ДТП на Павловском тракте, произошедшей 6 сентября.

– Предварительно установлено, что 22-летний водитель BMW 745, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилями Renault Megane, Nissan Expert, BMW Х6 и Toyota Avensis. После чего произошло опрокидывание автомобиля BMW 745, - рассказали в ОГИБДД города Барнаула.

Травмы получили три человека: на месте медицинскую помощь оказали водителям обоих «баварцев», женщина-водитель Renault Megane доставлена в горбольницу №1.