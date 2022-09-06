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Происшествия6 сентября 2022 13:51

В полиции появились предварительные данные по массовому ДТП в Барнауле

Пострадали три человека
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Место происшествия. Скриншот страницы vk.com/incident22

Место происшествия. Скриншот страницы vk.com/incident22

В Госавтоинспекции Барнаула появились предварительные данные по массовому ДТП на Павловском тракте, произошедшей 6 сентября.

– Предварительно установлено, что 22-летний водитель BMW 745, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилями Renault Megane, Nissan Expert, BMW Х6 и Toyota Avensis. После чего произошло опрокидывание автомобиля BMW 745, - рассказали в ОГИБДД города Барнаула.

Травмы получили три человека: на месте медицинскую помощь оказали водителям обоих «баварцев», женщина-водитель Renault Megane доставлена в горбольницу №1.